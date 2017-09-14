В "Зарядье" назвали домыслами сообщения о краже посетителями растений

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сотрудниками московского парка "Зарядье" не было зафиксировано случаев хищения посетителями растений, это домыслы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Карина Горобец.

Как ранее сообщал начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе "Зарядья" Игорь Сафиуллин, из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц.

"Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы", — сказала Горобец РИА Новости.

При этом точная сумма ущерба, нанесенного парковым растениям, по ее словам, на данный момент неизвестна и уточняется.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, а свободный доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Создать ландшафтный парк рядом с Кремлем, на месте снесенной гостиницы "Россия" решили в 2012 году. Как сообщал заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.