Вице-мэр Москвы не считает вандализмом произошедшее в парке "Зарядье"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Урон, нанесенный открытому в центре столицы парку "Зарядье" объясняется ажиотажем вокруг него, ни о каком вандализме речи не идет, заявила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила, что речи о платном входе на территорию парка не идет.

"Я думаю, что это просто большой интерес, большая востребованность парка. И он просто пока не может это вместить, поэтому сейчас сделаем нормальный график, который позволяет парку и работать, и отдыхать, и никаких проблем не будет. Просто большое событие, много желающих… Поэтому сейчас распишем, будет нормально", — сказала она.

По словам Раковой, уже через месяц-два не будет такого ажиотажа. "Я бы не говорила про вандализм, наверное, это неправильно абсолютно. Просто природа пока не может справиться с таким потоком", — добавила она.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.