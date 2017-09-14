Вице-мэр Москвы не считает вандализмом произошедшее в парке "Зарядье"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Урон, нанесенный открытому в центре столицы парку "Зарядье" объясняется ажиотажем вокруг него, ни о каком вандализме речи не идет, заявила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она отметила, что речи о платном входе на территорию парка не идет.
По словам Раковой, уже через месяц-два не будет такого ажиотажа. "Я бы не говорила про вандализм, наверное, это неправильно абсолютно. Просто природа пока не может справиться с таким потоком", — добавила она.
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.