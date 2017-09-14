Заболеваемость раком груди среди россиянок выросла на 32% за 10 лет

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число случаев заболевания раком молочной железы увеличилось за последние 10 лет на 32,5%, заявил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Серьёзной проблемой является рост численности женщин с диагностируемым раком молочной железы: за последние 10 лет — на 32,5%", — заявил Лекарев.

По его словам, из общего числа случаев злокачественных новообразований примерно пятая часть — 20% — это как раз заболевания молочной железы. Он добавил, что в 2015 году 22 тысячи женщин умерли по этой причине.