Заболеваемость раком груди среди россиянок выросла на 32% за 10 лет

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число случаев заболевания раком молочной железы увеличилось за последние 10 лет на 32,5%, заявил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
По его словам, из общего числа случаев злокачественных новообразований примерно пятая часть — 20% — это как раз заболевания молочной железы. Он добавил, что в 2015 году 22 тысячи женщин умерли по этой причине.