Борисов: программа переселения завершится в Якутии до 1 декабря

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Якутии должна быть завершена до 1 декабря 2017 года, на эти цели предусмотрено более 4,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.
"Мною поставлена задача полностью завершить в регионе выполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья до 1 декабря текущего года. Будет переселен 3941 гражданин, введены в эксплуатацию 63,905 тысячи квадратных метров нового жилья. На эти цели предусмотрено 4 миллиарда 733,7 миллиона рублей, из них 60% — это софинансирование за счет средств республиканского бюджета", — сказал Борисов.
"Уверен, что мы полностью выполним взятые на себя обязательства по реализации адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. А в следующем году Якутия за счёт средств республиканского бюджета продолжит переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым уже после 1 января 2012 года", — заключил Борисов.