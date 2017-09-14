Борисов: программа переселения завершится в Якутии до 1 декабря

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Якутии должна быть завершена до 1 декабря 2017 года, на эти цели предусмотрено более 4,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.

"Мною поставлена задача полностью завершить в регионе выполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья до 1 декабря текущего года. Будет переселен 3941 гражданин, введены в эксплуатацию 63,905 тысячи квадратных метров нового жилья. На эти цели предусмотрено 4 миллиарда 733,7 миллиона рублей, из них 60% — это софинансирование за счет средств республиканского бюджета", — сказал Борисов.

В пресс-службе главы и правительства Якутии уточнили, что всего республиканской адресной программой было предусмотрено переселение 30,309 тысячи человек из 11 тысяч аварийных жилых помещений, признанных таковыми до 1 января 2012 года, общей площадью свыше 491,5 тысячи квадратных метров,. На 1 сентября 2017 года программа выполнена на 87%, переселено 26368 граждан. Таким образом, речь идет о расселении оставшихся 13% из общего объёма предусмотренного переселения.

"Уверен, что мы полностью выполним взятые на себя обязательства по реализации адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. А в следующем году Якутия за счёт средств республиканского бюджета продолжит переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым уже после 1 января 2012 года", — заключил Борисов.