Путину доложили о волне "телефонного терроризма" в России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформирован о волне "телефонного терроризма" в России, сейчас принимаются все меры для поиска виновных в серии звонков с угрозами о "минировании" различных объектов в стране, выдвигать версии пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков. Необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков. Ждем результатов этой работы", — заявил Песков журналистам в четверг.

В ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о том, что возможной причиной этой серии звонков могли стать учения СБУ, либо прямой указ от властей о проверке системы безопасности, он отметил, что бессмысленно комментировать эти рассуждения.

"Абсолютно нет никакого смысла в комментировании вот этих рассуждений. Еще раз повторяю: это телефонный терроризм и именно так он должен квалифицироваться, и из этого, конечно же, все исходят, принимая меры по установлению виновных. Здесь какие-то трактовки вряд ли допустимы, здесь просто, наверное, нужно подождать конкретных результатов тех мер, которые предпринимаются", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"В данном случае неуместно вообще обсуждать какие-то версии", — добавил он.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.