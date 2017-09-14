Посольство США в России советует избегать "заминированных по телефону" мест

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Посольство США в РФ рекомендует американцам избегать посещения мест в Санкт-Петербурге, в отношении которых поступала информация о минировании, говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

"По сообщениям прессы, сегодня зарегистрирован ряд угроз о бомбах в торговых и деловых центрах в Санкт-Петербурге", — отмечается в документе.

"Посольство США и генеральные консульства рекомендуют гражданам США избегать подобных мест в Санкт-Петербурге", — говорится в нем.

В целом, посольство призывает американцев в РФ сохранять бдительность и принять меры по обеспечению личной безопасности.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

*Террористическая организация, запрещена в России