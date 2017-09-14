В МВД назвали тяжелой ситуацию с оборотом наркотиков в стране

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. МВД России оценивает ситуацию с оборотом наркотиков в стране как тяжёлую, сообщил в четверг замначальника антинаркотического управления МВД Сергей Сотников.

"Наркоситуация в стране оценивается как тяжёлая… В течение последних пяти лет ежегодно выявляется более 200 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", — сказал он на совещании в Совете Федерации.

За первое полугодие этого года, по его словам, наблюдается рост таких преступлений на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свыше 70% зарегистрированных в стране наркопреступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, их количество также выросло, отметил представитель ведомства.