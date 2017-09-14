В Липецкой области стартовал форум юных экологов

ЛИПЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Форум-конкурс юных экологов стартовал в Липецкой области, в оргкомитет форума поступили более 60 работ от школьников, в очном туре конкурса участвуют 30 человек, которые представят проекты решения экологических проблем и улучшения состояния окружающей среды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Сегодня стартовал первый этап VII областного детского экологического форума, который проходит в центре поддержки одаренных детей "Стратегия" в Липецке. Школьники из городов и районов вместе с организаторами — областными управлениями экологии и природных ресурсов и образования и науки региона — подведут итоги года и определят победителей конкурсов в нескольких номинациях", — говорится в сообщении.

В этом году в программе форума появилась новая номинация "Учебно-исследовательские работы". С начала года школьники работали над исследовательскими работами по теме экологии и защиты окружающей среды.

Награждение победителей и призеров очного тура форума состоится 20 октября.

"Сегодня цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом для работы власти Липецкой области. Достигнутые за последние годы результаты — лишь начальный этап формирования экологической культуры общества. Потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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