В ГД внесли проект постановления об амнистии к 100-летию Революции

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года", следует их базы документов нижней палаты.

Также внесён проект о применении постановления об объявлении амнистии.

"Проектами постановлений предлагается провести амнистию в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы, акты об амнистии являются выражением гуманизма и милосердия со стороны государства к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния. "При этом нужно учесть, что, когда в стране часто принимаются акты об амнистии, в особенности предусматривающие освобождение от уголовной ответственности широкой категории граждан, это девальвирует ее политико-правовую значимость, формирует в общественном сознании, особенно у неустойчивых и потенциальных правонарушителей, чувство вседозволенности и безнаказанности за содеянное. В связи с этим, предлагаемые к рассмотрению Государственной Думы проекты постановлений предусматривают применение акта об амнистии к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия", — сообщается в пояснительных документах.

Акт об амнистии предлагается распространить на следующих категорий граждан: несовершеннолетних; совершеннолетних лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет; имеющих несовершеннолетних детей женщин; беременных женщин; женщин старше 55 лет; мужчин старше 60 лет, мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности.

Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, являющихся злостными нарушителями режима отбывания наказания, осужденных за преступления при особо опасном рецидиве, освобождавшихся в период с 1993 года по амнистии или в порядке помилования и вновь совершивших преступления, либо лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы, говорится в пояснительной записке.

Осуществить исполнение амнистии предлагается в течение 6 месяцев.