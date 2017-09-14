В ГД оценили шансы на принятие амнистии к столетию Октябрьской революции

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что шансы на принятие постановления об объявлении амнистии к 100-летию Октябрьской революции 1917 года невысоки.

Ранее соответствующий проект постановления внесли депутаты фракции ЛДПР.

"Этот документ должен быть, безусловно, подготовлен тщательно, проанализирована каждая норма, последствия. Потому что там любая запятая, любая часть какой-то конкретной статьи дает результат, в том числе и в будущем", — сказал журналистам Крашенинников.

"Внесли — будем смотреть. Дата, я считаю, не очень такая, что нужно к ней принимать (постановление об амнистии – ред.)", — добавил он. Отвечая на вопрос, насколько высоки шансы на принятие этого постановления, Крашенинников сказал: "Невысоки".

По мнению парламентария, лучше вносить поправки в Уголовный кодекс, которые имеют системный характер, чем постоянно принимать проекты постановления об амнистии.