Голодец призвала к "равноправию полов" в российской политике

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В российской политике крайне мало женщин, в этой области не достигнуто равноправие, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

В стратегии уделено внимание расширению участия женщин в общественно-политической жизни.

"Не достигнуто равное с мужчинами представительство женщин на постах, предполагающих необходимость принимать решения по жизненно важным вопросам граждан, общества и государства. Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на 100 месте", — сказала вице-премьер.

Голодец рассказала, что в Госдуме России 15% женщин, а в Совете Федерации — 17%, в правительстве женщин лишь трое из 31 человека.

"По этому показателю Российская Федерация "пропускает вперед" не только развитые страны Запада (Великобританию, Нидерланды, Германию), но и развивающиеся страны, например, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию и другие", — добавила вице-премьер.

По словам Голодец, создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества — приоритетное направление государственной политики в России.

Вице-премьер также рассказала, что в стратегии сделан акцент на создание условий для сохранения здоровья женщин; улучшение их экономического положения. Предполагаются усилия по профилактике насилия в отношении женщин.

Стратегия является основополагающим документом, определяющим основные направления государственной политики в интересах женщин на среднесрочный период. Она нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права.

Стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека.