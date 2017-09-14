Вытоптанные растения в "Зарядье" обещают восстановить в течение двух недель

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Вытоптанные растения в парке "Зарядье" планируется восстановить в течение ближайших двух недель, сообщил РИА Недвижимость начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.

"Работы по восстановлению растений уже начались. В ближайшие неделю-две работы будут завершены, все будет полностью восстановлено. В решение проекта будут внесены некие корректировки", — сказал он.

По его словам, рекреационная нагрузка превысила запроектированную, это связано с ажиотажем в первые дни посещений. "Но сегодня я могу констатировать, что такого ажиотажа нет, количество посетителей значительно снизилось. Сейчас мы постоянно предупреждаем посетителей, как себя вести в парке", — отметил Сафиуллин.

По предварительной оценке, общее количество вытоптанных растений – около 10 тысяч посадочных единиц, добавил он. "Среди них есть растения, которые занесены в Красную книгу. Эти растения были привезены из питомников, они не были взяты из природы, это специально выращенные растения и в парке они были посажены для демонстрации", — объяснил Сафиуллин.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.