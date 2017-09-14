Поклонская рассказала о совместной фотографии с Учителем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Появившаяся в среду в сети фотография с создателем "Матильды" режиссером Алексеем Учителем – старая и была сделана еще 12 июня в Кремле на торжественной встрече в честь Дня России, в ходе разговора обсуждалась тема недопустимости нецелевого расходовании средств при работе над фильмом, рассказала РИА Новости депутат ГД Наталья Поклонская.

Ранее в СМИ стала распространяться опубликованная агентством ТАСС фотография, на которой запечатлены стоящие на улице Учитель и Поклонская, с сообщением о том, что в Москве состоялась их встреча. Учитель рассказал о встрече с Поклонской еще 13 июня.

"Мы говорили о "Матильде" 12 июня в Кремле на торжественной встрече в честь Дня России. Тогда был сделан снимок одним из гостей, который никакого отношения к журналистам не имеет. На мой вопрос, а зачем ему наша фотография, он отшутился. Теперь понимаю зачем. В тот момент он назвал себя папарацци", — заявила Поклонская.

Называть фамилию автора снимка она отказалась, отметив, что с ее стороны "это будет некорректно, а то снова последуют очередные обвинения, в том числе, в подрыве авторитета возглавляемого им ведомства, к которому сегодня много вопросов".

Депутат также рассказала, что встреча длилась около получаса и состоялась по инициативе Учителя. "Он в очередной раз позвал меня посмотреть картину, а я ему ответила, что этого делать не буду, ведь у меня есть заключения экспертиз. Но я попросила его дать возможность посмотреть фильм специалистам, чтобы были исчерпаны все вопросы и были подготовлены доводы для людей, обратившихся с жалобами на мое имя. На это он мне отказал. Причину не назвал", — рассказала депутат.

Поклонская отметила, что потом речь зашла о финансировании картины и ее сценарии. "Алексей Ефимович сказал, что заявленный сценарий может отличаться от того, который будет в готовом фильме. Я ему сказала, что нужно соблюдать условия госконтракта и закона. Ведь сценарий, под который выделили 280 миллионов, не может отличаться от фильма. Иначе может быть нецелевое использование денежных средств. Когда речь зашла об этом, Учитель очень разнервничался и сказал, что нам не о чем больше говорить, что я ему угрожаю, и он ушел", — пояснила она.

Ранее Учитель рассказал, что фотографию его встречи с Поклонской 12 июня сделал министр культуры Владимир Мединский, "который получил, что называется, по башке немного от депутата, потому что она не хотела, чтобы это фото появилось в более широком масштабе", но снимок был сделан в помещении.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.