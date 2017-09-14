МВД примет дополнительные меры безопасности из-за внимания к "Матильде"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МВД РФ разработает и примет дополнительные меры безопасности в связи с повышенным вниманием общественности к выходу фильма "Матильда", сообщается на сайте ведомства.

"В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма "Матильда", в целях обеспечения безопасности зрителей, пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД России ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации данного фильма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться органами МВД России в зависимости от обстановки и информации о возможных противоправных действиях.

Картина выходит в российский прокат 26 октября. Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

В среду министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время показов фильма "Матильда", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.