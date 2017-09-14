Эксперт: парк "Зарядье" в полном объеме удастся восстановить лишь к весне

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пострадавший от вандалов парк "Зарядье" удастся восстановить в полном объеме не раньше весны 2018 года из-за специфики высадки некоторых видов растений, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Никита Лавренов.

Ранее руководство парка сообщило, что всего за несколько дней пострадало не менее 10 тысяч растений. Посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, сообщили в руководстве "Зарядья".

"Не могу сказать, как сложно будет восстановить парк, но сделать это до весны в полном объеме точно не удастся. Некоторые виды растений нельзя высаживать перед зимой", — сказал Лавренов.

Ученый также отметил, что выкопанные растения, особенно луковичные и корневищные, вполне благополучно смогут прижиться на дачах похитителей.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей разрешили с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.