Лидеры и главы правительств стран СНГ поздравили Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг получает поздравления с днем рождения от глав государств и правительств стран СНГ, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"В ходе телефонных разговоров председателя правительства России уже поздравили с днем рождения президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Белоруссии Андрей Кобяков, Киргизии Сапар Исаков, Армении Карен Карапетян, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Узбекистана Абдулла Арипов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время бесед затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств.

Премьера также поздравили руководители международных организаций, сообщили в пресс-службе кабинета министров.