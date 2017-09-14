Лидеры и главы правительств стран СНГ поздравили Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг получает поздравления с днем рождения от глав государств и правительств стран СНГ, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.
По данным пресс-службы, во время бесед затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств.
Премьера также поздравили руководители международных организаций, сообщили в пресс-службе кабинета министров.