Двое чеченских детей вернулись из Ирака в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 14 сен — РИА Новости. Двое детей, 8-летний Адлан Дакаев и 9-летняя Хадижа Хусеинова, вывезенные родителями на Ближний Восток, возвратились на родину в Грозный в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Они прибыли рейсовым самолетом в сопровождении сенатора, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби из Багдада через Москву. В аэропорту детей встретила многочисленная родня.

Сабсаби рассказал РИА Новости, что родители детей погибли в Мосуле, и в Чечне детей передадут родственникам.

Ранее глава Чечни выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство*", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей. По словам Кадырова, "это финал огромной работы, по моему поручению проделанной рабочей группой во главе с Зиядом Сабсаби".