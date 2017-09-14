В России женщины зарабатывают на четверть меньше мужчин

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заработная плата российских женщин на четверть ниже, чем у мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. Сравнения с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России", — сказала Голодец. По ее словам, в 2015 году средняя зарплата у мужчин составила 38,6 тысячи рублей, а у женщин — 28 тысяч.

"Однако если посмотреть на десятилетний срок, то в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской, а сегодня — 72%", — добавила вице-премьер. При этом она отметила, что наименьшая разница в зарплатах зафиксирована в сфере образования.

Однако женщины представлены во всех отраслях. Так, среди кандидатов наук женщины составляют 41%, среди докторов наук — 25%.

При этом в сфере политики женщин гораздо меньше: в Госдуме всего 15% женщин, в Совете Федерации — 17%, в правительстве — лишь трое из 31 министра, сказала вице-премьер. По ее словам, по этому показателю Россия уступает не только странам Запада, но и Азербайджану, Таджикистану, Киргизии.

Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества — приоритетное направление государственной политики в России, подчеркнула Голодец.