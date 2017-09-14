В России женщины зарабатывают на четверть меньше мужчин

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заработная плата российских женщин на четверть ниже, чем у мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
"Однако если посмотреть на десятилетний срок, то в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской, а сегодня — 72%", — добавила вице-премьер. При этом она отметила, что наименьшая разница в зарплатах зафиксирована в сфере образования.
Однако женщины представлены во всех отраслях. Так, среди кандидатов наук женщины составляют 41%, среди докторов наук — 25%.
Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества — приоритетное направление государственной политики в России, подчеркнула Голодец.