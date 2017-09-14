В России число абортов снизилось почти на 100 тысяч за год

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Число абортов снизилось в России с 747 тысяч в 2015 году до 648 тысяч в 2016 году, однако в целом продолжает оставаться крайне высоким, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Голодец рассказала, что женщины составляют более половины населения современной России – 54% или 78,6 миллиона человек, от их социального самочувствия во многом зависит уровень социальной напряженности в обществе. При этом, по ее словам, несмотря на очень многие позитивные изменения, устойчивую политику в отношении женщин, остаются проблемы, которые стоят перед всем миром и перед Россией.

"В России продолжает снижаться число абортов, но оно у нас в абсолютном значении продолжает оставаться крайне высоким. У нас число абортов снизилось с 747 тысяч в 2015 до 648 тысяч (в 2016 году – ред.). Пять лет назад число абортов достигало 935 тысяч", — рассказала Голодец, отметив, что все равно цифры осень высокие, а аборт наносит урон здоровью женщины.

"Здесь у нас реализуется целая программа работы с женщинами, работы с семьей", — добавила вице-премьер.

Голодец также отметила, что в России необходимо снижать материнскую смертность.

В сентябре 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее предстоятель РПЦ заявил РИА Новости, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом Церковь считает целесообразным их вывод из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

В то же время министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что "Минздрав очень осторожно относится к этой идее", средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики. В то же время в Минздраве отметили, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.