СМИ: туристы из Польши запустили колесо обозрения у Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Польские туристы вручную запустили колесо обозрения в городе Припять, который находится в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщается на сайте "Громадьского радио".

Колесо обозрение расположено в парке развлечений в самом центре города Припять. Колесо никогда не работало, его запуск планировался 1 мая 1986 года, но за 5 дней до ввода аттракциона в эксплуатацию произошла авария на Чернобыльской АЭС. Проводились только тестовые запуски колеса.

О том, что туристы из Польши вручную запустили колесо, на сайте радиостанции сообщается со ссылкой на видеозапись на канале YouTube некоего Кристофера Гржибека. Сейчас просмотреть видео невозможно, поскольку автор ограничил доступ к записи. Однако дубликаты видео сохранены в YouTube . На записи видно, как колесо обозрения крутится с небольшой скоростью, рядом возле него никого не видно.

По данным "Громадського радио", в описании к видео было написано, что колесо было запущено механическим путем без использования электричества. Также автор видео сообщил, что ни один механизм не был поврежден, после записи видеоролика все было возвращено в первоначальное состояние.

Издание сообщает, что украинские активисты готовят жалобу о нарушении техники безопасности в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.