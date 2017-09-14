Главный архитектор Москвы рассказал, как спасти парк "Зарядье" от вандалов

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил ввести еженедельный санитарный день в парке "Зарядье" для работы с растениями, которые вытоптали в первые дни работы парка.

Ранее руководство парка сообщило, что всего за несколько дней пострадало не менее 10 тысяч растений. Посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, также жаловалось руководство "Зарядья".

По его словам, растениям нужно не менее года, чтобы прижиться и разрастись, и тогда они смогут выдерживать нагрузку от посетителей парка. Он предложил временно ограничить проход по зеленым зонам.

"Изначально, концепция парка "Зарядье" также предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, что если ничего не сделать, мы многое потеряем", — подчеркнул он, добавив, что это будут только временные меры.

Кузнецов отметил, что специалисты долгое время работали над озеленением "Зарядья", продумывали для каждой зоны состав грунта и способ полива, перенимали опыт коллег из Сингапура, Нью-Йорка и Чикаго.

"Говорить о том, что парк не продуман с точки зрения эксплуатации, — было бы неверно", — добавил он.

Парк "Зарядье" открылся на прошлых выходных в День города на месте снесенной гостиницы "Россия". В нем организованы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. В первый же день свободного доступа вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, часть посадок оказалась вытоптана.