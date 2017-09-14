Главный архитектор Москвы рассказал, как спасти парк "Зарядье" от вандалов

12:4214.09.2017
(обновлено: 12:51 14.09.2017)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил ввести еженедельный санитарный день в парке "Зарядье" для работы с растениями, которые вытоптали в первые дни работы парка.
Ранее руководство парка сообщило, что всего за несколько дней пострадало не менее 10 тысяч растений. Посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, также жаловалось руководство "Зарядья".
По его словам, растениям нужно не менее года, чтобы прижиться и разрастись, и тогда они смогут выдерживать нагрузку от посетителей парка. Он предложил временно ограничить проход по зеленым зонам.
"Изначально, концепция парка "Зарядье" также предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, что если ничего не сделать, мы многое потеряем", — подчеркнул он, добавив, что это будут только временные меры.
Кузнецов отметил, что специалисты долгое время работали над озеленением "Зарядья", продумывали для каждой зоны состав грунта и способ полива, перенимали опыт коллег из Сингапура, Нью-Йорка и Чикаго.
"Говорить о том, что парк не продуман с точки зрения эксплуатации, — было бы неверно", — добавил он.
Парк "Зарядье" открылся на прошлых выходных в День города на месте снесенной гостиницы "Россия". В нем организованы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. В первый же день свободного доступа вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, часть посадок оказалась вытоптана.
"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.
В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.