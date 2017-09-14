Необходим механизм, связывающий бизнес и научные центры, считает эксперт

ГЕЛЕНДЖИК, 14 сен — РИА Новости. Необходим механизм, который бы связывал бизнес и научные центры, действующие в одном технологическом направлении, сказал директор Института фармации и трансляционной медицины МГМУ имени Сеченова Вадим Тарасов на форуме "Биотехмед".
"Сейчас, с учетом, что ресурсов крайне ограниченное количество и возможностей привлечения их не так много, важным моментом будет как раз правильная постановка задач для ученых. Кажется, что бизнес, который видит в том числе экспортный потенциал означенных технологий, который старается выйти на международные рынки… должен ставить задачи в том числе и для университетов, для научных учреждений именно по разработке технологий", — сказал Тарасов.
В свою очередь проректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Румянцев отметил, что важно обратить внимание на кадры.