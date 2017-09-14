Каждый четвертый россиянин намерен улучшить жилищные условия, узнали в НАФИ

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Каждый четвертый россиянин имеет планы по улучшению жилищных условий в ближайшие пять лет, говорится в сообщении Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведшего всероссийский опрос на эту тему.

"Всего потребность в жилье есть у порядка 45% российских семей", — отмечается в материалах агентства.

В них добавляется, что жилье на первичном рынке более востребовано, чем "вторичное" (50% против 16% соответственно). Хотя для каждого третьего потенциального покупателя (29%), нет разницы, на каком рынке приобретать недвижимость

При этом, каждый шестой потенциальный покупатель квартиры в РФ готов стать дольщиком на стадии "котлован" при предоставлении государственных гарантий. Рассматривают покупку жилья с помощью ДДУ только 19%, при определенных условиях готовы стать дольщиками 34%, и не рассматривают — 33%, свидетельствуют данные опроса.

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в апреле 2017 года. Опрошено 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.