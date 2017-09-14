Под Калининградом открылся форум МФЦ, собравший представителей 70 регионов

Цветочные клумбы на въезде в Калининград со стороны аэропорта Храброво. Архивное фото

Цветочные клумбы на въезде в Калининград со стороны аэропорта Храброво. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 14 сен — РИА Новости. Всероссийский форум представителей центров государственных и муниципальных услуг, который собрал более 400 человек из 70 регионов страны, впервые открылся в Светлогорске Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мы получаем уникальную возможность изучить опыт наших коллег из других регионов России. В свою очередь, Калининградская область также может поделиться своими наработками в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Например, реализацией пилотного проекта по организации МФЦ для бизнеса, методиками подготовки персонала для многофункциональных центров", — сказала руководитель минэкономики региона Нинель Салагаева, слова которой приводит пресс-служба.

В рамках форума обсуждаются вопросы организации деятельности МФЦ, о взаимодействии этих организаций с федеральными, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами. Также состоится награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ России".

Организатором мероприятия выступает Минэкономразвития РФ. Ожидается, что в пленарном заседании, которое пройдет в пятницу, перед участниками выступят глава региона Антон Алиханов и министр экономического развития России Максим Орешкин.