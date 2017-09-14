В интернете запустили флешмоб "Сохрани "Зарядье"

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Пользователи соцсетей выкладывают в интернет фотографии недавно открывшегося в центре Москвы парка "Зарядье" с хештегом #сохраниЗарядье после того, как стало известно, что в первые же дни работы парка от действий отдельных посетителей пострадали около 10 тысяч высаженных в нем ценных растений.

"В парке уничтожено и украдено более 10000 растений, многие из которых занесены в Красную книгу! Объявляю флешмоб #сохраниЗарядье", — написала во вторник на своей странице в Facebook инициатор акции, пресс-секретарь Москомархитектуры Мария Ульянова.

Она пояснила РИА Недвижимость, что основная цель флешмоба – привлечь внимание общества к случаям вандализма в парке.

"Необходим социальный контроль, чтобы люди прониклись проблемой", — сказала она, отметив, что пока общество само допускает случаи вандализма, никакие технические средства не помогут их предотвратить.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября. Уже вечером понедельника стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.

Руководство парка также жаловалось на то, что посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, несмотря на то, что часть из них занесена в Красную книгу. Всего пострадало не менее 10 тысяч растений.