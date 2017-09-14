Ущерб от вандалов: в парке "Зарядье" уничтожили около десяти тысяч растений

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В парке "Зарядье" в центре Москвы за три дня с момента открытия посетители уничтожили около десяти тысяч растений, в том числе занесенные в Красную книгу. Также вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра.

Уникальный парк

Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на прошлых выходных в День города на месте снесенной гостиницы "Россия". В нем организованы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. В разных частях парка создан искусственный микроклимат — с помощью регуляции температуры, управления ветром, имитации естественного света.

Ущерб от вандалов

Итоговая стоимость строительства, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.

Уже в первый день свободного доступа в парк вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра.

По словам директора по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галины Гордюшиной, это явно произошло от удара каким-то предметом. Восстановление поврежденных частей осложняется уникальностью элементов.

Как рассказали в администрации парка, была повреждена кора деревьев и вытоптана почва на участке северного ландшафта, где пострадало 30% зеленого покрова.

Руководство "Зарядья" пожаловалось, что посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

При этом камеры наблюдения не зафиксировали моменты нарушений.

Вынужденные меры

Из-за причиненного ущерба парк меняет режим работы. Вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами.

С 18 сентября в парке начнутся восстановительные работы. По понедельникам "Зарядье" будет начинать работать с 14:00. В остальные дни — с 10:00 до 22:00.

"Ландшафт парка — его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк", — сообщил директор "Зарядья" Павел Трехлеб.