Опрос показал, насколько хорошо россияне знают историю своей страны

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Только 42% россиян оценивают свое знание истории страны положительно, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом абсолютное большинство (96%) респондентов считают, что знать историю России важно. Этот показатель превысил результаты опроса 2015 года на 4%.

На деле большинство правильных ответов в ходе опроса на знание ряда исторических фактов было получено о событиях, относящихся с последним десятилетиям СССР.

Более половины опрошенных (59%) смогли верно назвать единственного президента СССР. Вспомнить лидера страны, с которым связано понятие "эпоха застоя" получилось у 51% респондентов; 62% правильно назвали автора фразы "показать кузькину мать".

В то же время назвать годы русско-японской войны смогли только 9%, Гражданской войны — 7 %, указать, кого свергли большевики — 11%.

"74% вчерашних школьников не смогли правильно назвать имя первого и единственного президента СССР. Однако на большем временном промежутке результаты ещё более ошеломляющие: 95% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет не идентифицируют последнего главу Временного правительства А. Ф. Керенского", — прокомментировала данные опроса гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 6-7 сентября 2017 года среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.