Добровольцы за день очистили берега Байкала от мусора

Акция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусора

Акция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусора

ИРКУТСК, 14 сен — РИА Новости. Около 17 тысяч добровольцев со всей страны за день очистили берега Байкала от мусора в рамках акции "Вода России", заявил начальник отдела по связям с общественностью информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

"В ходе совместной акции "Вода России" и экомарафона "360 минут" была убрана практически вся береговая линия Байкала, в уборке приняли участие 17 тысяч человек, которые за 6 часов работы привели в порядок территорию площадью более 1,2 тысячи гектаров", — сказал Разбаш на Байкальском международном экологическом водном форуме.

По его словам, в ходе уборки в 186 точках Иркутской области и Бурятии было собрано более 36 тысяч мешков мусора, а также металлолом и бытовые отходы. Среди интересных находок – якорь, стиральная машина, матрас, ледянка и многое другое. Участниками уборки также стали аквалангисты – они опустились на дно Байкала, чтобы очистить его от мусора. Весь мусор, собранный участниками, утилизирован и частично переработан.

Как отметил в своей приветственной речи участникам акции министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, "это хороший пример, как бизнес и общественность объединяются, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Результат акции – не только тонны собранного мусора, но и формирование запроса молодежи на участие в природоохранной повестке. И это большой шаг к повышению экологической культуры в целом".

"Для того чтобы привнести свой вклад в экологическое благополучие одного из красивейших регионов России и ценнейшего естественного резервуара пресной воды в мире, в Иркутскую область и Бурятию прибыли экологические активисты со всей страны: из Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Красноярска и других городов, а также волонтер из Америки", — добавил Разбаш.

Кроме уборок в Байкальском заповеднике волонтеры посадили 52 дерева – кедры, сосны, ели, а также построили экотропу для людей с ограниченными возможностями.

В 2017 году акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России" включена в перечень ключевых мероприятий Года экологии в России. Организатором акции выступает Минприроды России в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012–2020 годах". К мероприятиям проекта, которые продлятся до 15 сентября, могут присоединиться все желающие как в качестве организаторов, так и в качестве участников.