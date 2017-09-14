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Общество

Добровольцы за день очистили берега Байкала от мусора

10:5114.09.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАкция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусораАкция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусора
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 14 сен — РИА Новости. Около 17 тысяч добровольцев со всей страны за день очистили берега Байкала от мусора в рамках акции "Вода России", заявил начальник отдела по связям с общественностью информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

Операция Байкал: как спасти главное озеро страны
© РИА Новости / Александр Кряжев
Операция "Байкал": как спасти главное озеро страны
"В ходе совместной акции "Вода России" и экомарафона "360 минут" была убрана практически вся береговая линия Байкала, в уборке приняли участие 17 тысяч человек, которые за 6 часов работы привели в порядок территорию площадью более 1,2 тысячи гектаров", — сказал Разбаш на Байкальском международном экологическом водном форуме.

По его словам, в ходе уборки в 186 точках Иркутской области и Бурятии было собрано более 36 тысяч мешков мусора, а также металлолом и бытовые отходы. Среди интересных находок – якорь, стиральная машина, матрас, ледянка и многое другое. Участниками уборки также стали аквалангисты – они опустились на дно Байкала, чтобы очистить его от мусора. Весь мусор, собранный участниками, утилизирован и частично переработан.

Как отметил в своей приветственной речи участникам акции министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, "это хороший пример, как бизнес и общественность объединяются, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Результат акции – не только тонны собранного мусора, но и формирование запроса молодежи на участие в природоохранной повестке. И это большой шаг к повышению экологической культуры в целом".

Курчатовский институт присоединился к спасению озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Курчатовский институт присоединился к спасению озера Байкал
"Для того чтобы привнести свой вклад в экологическое благополучие одного из красивейших регионов России и ценнейшего естественного резервуара пресной воды в мире, в Иркутскую область и Бурятию прибыли экологические активисты со всей страны: из Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Красноярска и других городов, а также волонтер из Америки", — добавил Разбаш.

Кроме уборок в Байкальском заповеднике волонтеры посадили 52 дерева – кедры, сосны, ели, а также построили экотропу для людей с ограниченными возможностями.

В 2017 году акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России" включена в перечень ключевых мероприятий Года экологии в России. Организатором акции выступает Минприроды России в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012–2020 годах". К мероприятиям проекта, которые продлятся до 15 сентября, могут присоединиться все желающие как в качестве организаторов, так и в качестве участников.

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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья ШабуроваПлощадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережьяПлощадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережья
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова
Площадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережья
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2,5 тыс. га заповедника – водно-болотные угодья
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Оловянникова
По территории заповедника протекает 250 км реки Лены
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Это самое медвежье место в континентальной части России
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Основан заповедник в 1986 году, один из вариантов названия был «Берег бурых медведей»
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Байкальская нерпа регулярно встречается у заповедного побережья Байкала
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В заповеднике обитают представители восьми типов беспозвоночных – простейших, губок, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих
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