На кольцевой линии московского метро впервые проведут ночную экскурсию

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первая ночная экскурсия по кольцевой линии московского метро пройдет в ночь на 16 сентября, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Новый сезон ночных экскурсий открывается в московском метро. В ночь с 15 на 16 сентября гости подземки пройдут на территорию особо охраняемого объекта метрополитена — электродепо "Красная Пресня". После этого участники экскурсии смогут прокатиться на ретропоезде по Кольцевой линии и секретным тоннелям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершение экскурсии гостям предложат полюбоваться панорамой Москвы с высоты 215 метров в музее "Москва-Сити" на 56-м этаже башни "Империя".

Согласно сообщению, экскурсию проведут сотрудники бюро "Метротур", специализирующегося на прогулках по подземке. Это совместный проект Музея Москвы и Московского метрополитена. Участниками путешествия по метро могут стать все желающие в возрасте от 12 лет.