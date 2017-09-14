В Приангарье собираются построить новые очистные сооружения

ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Строить новые очистные сооружения на Байкале выгоднее, чем модернизировать старые, сказал на открытии Байкальского водного форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Байкальский Международный экологический водный форум начал 14 сентября работу в Иркутске. Своей главной задачей участники форума видят решение экологических проблем озера Байкал, прежде всего в изучении и применении передовых технологий очистки сточных вод.

"Мы планируем во время работы форума изучить все современные мировые технологии в области водоочистки и выбрать самые передовые. Наша задача найти такой вариант, который позволит после очистки сточной воды получить воду такого же качества, которой обладает байкальская вода до использования", — сказал на брифинге губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сегодня на Байкале работают 32 очистных сооружения, практически все они морально устарели. По словам Левченко, модернизировать их не имеет смысла. "Мы будем строить новые, заниматься переделкой существующих не экономично", — отметил глава региона.

На форуме планируется подписать ряд важных с точки зрения сохранения природы Байкала соглашений с представителями иностранных компания. В частности, речь идет о создании в городе Усолье-Сибирское комбината по переработке вторсырья.

Форум будет работать два дня. Деловая программа форума включает пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, презентации, деловые встречи. В правительстве Иркутской области также уже состоялось первое пленарное заседание международной Ассоциации озерных регионов, которая должна начать свою работу после завершения форума.