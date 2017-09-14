МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россияне стали меньше опасаться снижения уровня заработной платы, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Согласно исследованию, число граждан, считающих, что они находятся в зоне риска, уменьшилось почти на десять процентов. Как полагают эксперты, это объясняется ситуацией на рынке труда – компании избавляются от неэффективных работников, но готовы платить большие деньги профессионалам.

При этом, как отмечают исследователи, треть респондентов опасаются возможного увольнения.