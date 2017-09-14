Милонов вновь внесет законопроект об ограничениях на регистрацию в соцсетях

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов (ЕР) переработал и намерен вновь внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому несовершеннолетние не смогут регистрироваться в социальных сетях.

"Когда ребёнка заманивают в социальную сеть, он далеко не всегда рассказывает об этом взрослым. И родители только впоследствии узнают, что их ребёнок стал адептом "синих китов" или попал в оборот к наркоманам. Так что же у нас получается? У нас отрывают наших детей, воруют наше родительское право регулировать с кем им общаться, с кем не общаться", — сказал "Парламентской газете" Милонов, который воспитывает пятерых детей.

Депутат предлагает разрешить регистрироваться в соцсетях только совершеннолетним, а родители при желании смогут передать аккаунт детям. "То есть, пожалуйста, — никакого ограничения нет, но родители должны отдавать себе отчёт в том, что социальная сеть является опасной средой, куда без взрослых заходить нельзя. Если хочет родитель дать своему ребёнку полный доступ к этой грязи — пожалуйста, давай. Но ребёнок сам не способен адекватно оценить опасность и ответственность своего поведения в этом обществе взрослых людей", — подчеркнул Милонов.

Весной Милонов уже вносил на рассмотрение палаты законопроект, которым, в частности, предложил запретить регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет и обязать всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные. Но законопроект не был одобрен Госдумой.

Как пишет газета, депутат переработал инициативу с учётом поступивших замечаний.

"В заключении правительства, к сожалению, не очень много конкретных замечаний — больше, скажем так, идеологическое неприятие. Поэтому я подам новый вариант этой инициативы через призму соблюдения норм Семейного кодекса РФ, когда родители отвечают за воспитание ребёнка и несут за него полную ответственность", — сказал Милонов.

Он считает, что с механизмом контроля не должно быть проблем, если он будет аналогичен входу на портал госуслуг.