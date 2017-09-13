Возвращенных из Сирии и Ирака российских детей ждет реабилитация

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следующим шагом после возвращения российских детей на родину из Сирии и Ирака станет их реабилитация, но главной задачей по-прежнему остается поиск, идентификация и возвращение детей, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая в среду вечером встретила в аэропорту Домодедово вернувшихся из иракского Мосула двух оставшихся сиротами российских детей.

В среду вечером регулярным рейсом в Москву из Ирака прилетели еще двое спасенных в Мосуле российских детей — Адлан Дакаев и Хедижа Хусенова. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"Механизм вывоза детей, безусловно, отрабатывается. Сейчас мы видим, что он уже успешно реализуется. Следующим шагом, конечно, — реабилитация", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что следит за состоянием здоровья тех детей, которые уже вернулись в РФ.

"Мне постоянно приходят фотографии, как ребятишки поправляются. Сейчас есть информация о том, что уже лечение прошли, что уже со здоровьем полегче. Дети полежали в больнице, уже намечен план лечения диагностированных заболеваний, и люди возвращаются к нормальной жизни", — сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что для нее как для уполномоченного по правам ребёнка главное — дети, как им дальше помогать.

"Есть детишки постарше, есть помладше, нужно искать механизмы их реабилитации, чтобы рядом были специалисты. Все-таки они остались без родителей. Законные представители есть, и с ними также нужно будет работать, помочь реабилитировать, чтобы дети пошли в школу, вернулись в мир, в нормальную жизнь", — сказала Кузнецова.

При этом она отметила, что еще больший вес имеет проблема поиска, вывоза на родину и идентификации российских детей.

"Поиск инструментов, которые позволят нам скорейшим способом документы на детей составлять, оформлять правильно и выявлять родственников. Сейчас база увеличилась в разы по детям, количество обращений растет, и в ближайшие дни, я надеюсь, на нашей следующей встрече мы озвучим те меры, которые будут следующим этапом по решению этого вопроса", — сказала детский омбудсмен.

Она считает, что возвращать российских детей на родину нужно как можно скорее.

"Эти дети говорят уже на других языках. Языковой принцип — самый главный, по которому происходит идентификация российских детей. Если пройдет больше времени, дети привыкнут к другому языку, будет очень сложно среди всех ребятишек найти своих", — пояснила Кузнецова.

Она отметила, что если раньше говорили о порядка трехстах детях, вывезенных в страны Ближнего Востока, то теперь речь идет о порядка пятисот.

"И это только порядок", — подчеркнула Кузнецова.