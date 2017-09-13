Kaspersky Lab заверила, что информация ее клиентов полностью защищена

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Информация, поступающая в "Лабораторию Касперского" от клиентов, полностью защищена в соответствии с законом и отраслевыми стандартами, говорится в заявлении компании.

Ранее в среду министерство внутренней безопасности США распорядилось прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями, якобы из-за возможности доступа к ним российских властей. "Лаборатория Касперского" уверена, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.

"Важно подчеркнуть, что вся информация, которая поступает в "Лабораторию Касперского" от ее клиентов, включая трафик, полностью защищена в соответствии с законодательством и самыми строгими отраслевыми стандартами, в том числе с помощью шифрования, защиты цифровыми сертификатами и так далее", — говорится в заявлении компании.

В заявлении также говорится, что компания разочарована решением министерства внутренней безопасности США.

"Что касается российского законодательства, то оно трактуется неверно в плане правоприменения к деятельности компании. Упоминаемые в директиве законы и нормативные акты регулируют деятельность телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Деятельность "Лаборатории Касперского" не регулируется этими законами или другими нормативными актами в рамках Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), так как компания не предоставляет услуг связи", — заявляет компания.

"Лаборатория Касперского" подчеркивает, что никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпонажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.