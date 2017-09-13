Спасенные в Ираке двое детей из России провели в Мосуле больше года

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спасенные в Ираке и возвращенные в Россию двое детей из Чечни пробыли в Мосуле больше года, завтра они встретятся в Грозном с родными, сообщил журналистам представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В среду вечером регулярным рейсом в Москву из Ирака вместе с Сабсаби прилетели еще двое спасенных в Мосуле российских детей — Адлан Дакаев и Хедижа Хусенова. Оба ребенка ранены. Их встречала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Они были и в Турции, и в Сирии, и в Мосуле. Последней станцией был Мосул — более одного года, в госпитале 35-40 дней, в приюте — не более одной недели", — рассказал журналистам Сабсаби.

Он сообщил, что у обоих детей погибли родители и родные братья и сестры.

"У Адлана отец погиб отдельно, через несколько часов подбили подвал, где находился Адлан с матерью и двумя братьями, с сестрой. Четверо погибли, к сожалению, видимо, от волны бомбы, потому что, по словам Адлана, крови не было, не было никаких повреждений. Это было в городе Мосуле. И такая же история с Хадижей", — рассказал Сабсаби.

Это уже третий рейс, на котором прилетают из Ирака российские дети. В конце августа первый самолет из Багдада доставил в Грозный пять дагестанских детей, спасенных в Ираке. Неделей позже спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

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