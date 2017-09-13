МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы сервиса в большей части стран мира, говорится в заявлении компании в сети микроблогов Twitter.

"Мы, наконец, заработали! Извините, Германия и СНГ, вы оказались затронуты больше всего. Пожалуйста, дайте нам еще несколько минут для восстановления связи с остальным миром",- написала компания в своем Twitter-аккаунте.

В среду пользователи Telegram сразу в нескольких странах жаловались на то, что сервис не работает или зависает при отправке сообщений.

And it's up! Sorry, Germany and the CIS, you were affected most. Please give us a few more minutes to sync you with the rest of the world. — Telegram Messenger (@telegram) 13 сентября 2017 г.

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