Росздравнадзор пообещал реализовать проект по маркировке лекарств в срок

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пилотный проект по маркировке лекарственных средств будет реализован в срок, с этим согласны фармпроизводители, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

"В связи с распространением ошибочной информацией в СМИ относительно якобы затруднений производителей лекарственных средств в реализации пилотного проекта по маркировке ЛС, Росздравнадзор заявляет следующее: этапы пилотного проекта по маркировке лекарственных средств установлены правительством РФ… в Росздравнадзоре на постоянной основе проводятся заседания рабочей группы со всеми участниками пилотного проекта (производители, дистрибьюторы, аптечные сети), в ходе которых обсуждаются и решаются все проблемы, с которыми сталкиваются "пионеры". Благодаря такому взаимодействию реализация пилотного проекта проходит в плановом режиме и в поставленные сроки", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно установленным срокам с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в стране проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов (преимущественно из перечня семь высокозатратных нозологий), с 1 января по 31 декабря 2018 года — обязательная маркировка 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот.

"Однако 13 сентября в некоторых СМИ была распространена информация относительно якобы затруднений производителей ЛС, связанных с поставленными сроками пилотного проекта. В связи с этим в Росздравнадзор обратились представители фармсообщества, несогласные с распространенной в СМИ информацией", — сообщила пресс-служба.

"Участники проекта видят положительные результаты и рассматривают маркировку как инструмент, позволяющий отслеживать движение препарата от производителя до конечного потребителя и предотвращать попадание фальсифицированной продукции на рынок… В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок", — отметил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова отметила, что поставленные государством сроки выполнимы. "Кроме того, полученный опыт в ходе пилотного эксперимента поможет всем участникам товаропроводящей цепи максимально быстро и эффективно подготовиться к 100-процентной маркировке, которой должны быть охвачены все лекарственные препараты к концу 2018 года", — добавила она.

"С 2018 года система маркировки лекарственных препаратов станет обязательной. Это факт, и обсуждать его нет смысла. Сегодня бета-версия программы уже сделана и установлена у ряда производителей, аптечных организаций и дистрибьюторов. Внедрение маркировки поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем лекарственных средств. Все это делается для того, чтобы, в первую очередь, обеспечить пациента безопасными, эффективными и качественными лекарственными средствами", — подытожил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.