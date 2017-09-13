В мэрии Москвы рассказали, что не давали распоряжений по табличке Немцову

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мэрия Москвы не давала никаких распоряжений относительно мемориальной доски политику Борису Немцову, поскольку не получала никаких обращений по ее установке, заявил РИА Новости заммэра Москвы Леонид Печатников.

Муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков во вторник сообщил РИА Новости, что мемориальную доску Немцову демонтировали с фасада дома в центре Москвы, ее установят снова после привлечения хулиганов к ответственности. Позже появилась информация, что столичные власти считают допустимой установку таблички в подъезде дома.

"Официальных обращений в мэрию по поводу установки мемориальной доски Борису Немцову в доме по адресу улица Малая Ордынка, дом 3 не поступало. В связи с этим никаких официальных распоряжений, рекомендаций, комментариев по этому поводу мэрия не давала", — сказал он.

Он напомнил, что установка мемориальных досок регламентируется законом Москвы и подчеркнул, что установка и демонтаж памятных знаков вне рамок правовых актов "являются самоуправством".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.