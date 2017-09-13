Самолет с двумя спасенными в Ираке российскими детьми приземлился в Москве

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Самолет, на котором летят двое российских детей, спасенных в Ираке из зоны боев, приземлился в московском аэропорту Домодедово, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в соцсети Instagram, что вечером в среду в Москву из Багдада прилетают двое российских детей, которым восемь и девять лет. Их сопровождает представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Это уже третий рейс, на котором прилетают из Ирака российские дети. В конце августа первый самолет из Багдада доставил в Грозный пять дагестанских детей, спасенных в Ираке. Неделей позже спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.