Пользователи Telegram пожаловались на затруднения в работе мессенджера

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Ряд пользователей Telegram в России сообщают о затруднениях в работе мессенджера, в частности, "подвисают" отправляемые сообщения.
29.2%Да, постоянно
10.8%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
38.2%Не пользовался и не планирую
21.8%А что это?
При отправке сообщений как в личные чаты, так и групповые появлялся знак ожидания. Кроме того, в ряде случаев не подгружалась история сообщений.
В компании подтвердили, что некоторые пользователи в Европе наблюдают неполадки в работе мессенджера и пообещали устранить проблему в течение 15-20 минут.
Последний сбой в работе мессенджера в нескольких странах был зафиксирован в мае. Он продолжался более часа. Компания связала неполадки с проблемами с системой доменных имен (DNS).