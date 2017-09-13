Пользователи Telegram пожаловались на затруднения в работе мессенджера

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Ряд пользователей Telegram в России сообщают о затруднениях в работе мессенджера, в частности, "подвисают" отправляемые сообщения.

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При отправке сообщений как в личные чаты, так и групповые появлялся знак ожидания. Кроме того, в ряде случаев не подгружалась история сообщений.

В компании подтвердили, что некоторые пользователи в Европе наблюдают неполадки в работе мессенджера и пообещали устранить проблему в течение 15-20 минут.

Последний сбой в работе мессенджера в нескольких странах был зафиксирован в мае. Он продолжался более часа. Компания связала неполадки с проблемами с системой доменных имен (DNS).