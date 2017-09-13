В России магазины смогут торговать алкоголем по отдельной "дачной" лицензии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Отдельная сезонная лицензия на розничную продажу алкоголя на время дачных и курортных месяцев может появиться в России, говорится в законопроекте, предлагаемом Минпромторгом и опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

"Законопроектом предлагается ввести сезонную лицензию (например, на дачный, курортный период), при этом размер государственной пошлины будет составлять 1667 рублей за каждый месяц срока действия лицензии", — говорится в документе.

Там также предлагается установить размер государственной пошлины за предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на один торговый объект или пункт общественного питания в размере 20 тысяч рублей.

В настоящее время размер госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 тысяч рублей за каждый год действия лицензии. При этом размер госпошлины за лицензию не зависит от количества обособленных объектов, имеющихся у организации. "Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть (к примеру, из 10 магазинов) и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Также, по мнению министерства, увеличенный с 1 января 2015 года размер госпошлины оказался "неподъемен" для многих предприятий малого и среднего бизнеса. Часть таких предприятий была вынуждена прекратить свою деятельность, либо отказаться от приобретения лицензии.

Кроме того, законопроектом предполагается установление льготного коэффициента в отношении организаций потребительской кооперации и магазинов беспошлинной торговли в размере 0,05 от размера государственной пошлины.