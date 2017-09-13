Депутаты простятся с Ириной Евтушенко в четверг в ЦКБ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы смогут проститься с умершей накануне депутатом Госдумы, членом фракции "Единая Россия" Ириной Евтушенко в четверг в Центральной клинической больнице, заявил председатель фракции Владимир Васильев.

"Проститься с Евтушенко Ириной Дмитриевной можно будет завтра в ЦКБ в ритуальном зале с 10.00 до 11.00, очень жесткий график, нам его выделяют", — сказал он.

Депутат пояснил, что будет организована отправка автобусом до ЦКБ от здания Госдумы в 9.00 и с мест проживания депутатов.

Депутат Госдумы, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко скончалась в ночь на среду после тяжелой болезни. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что Евтушенко в последние полгода боролась с тяжелым, предположительно, онкологическим заболеванием.