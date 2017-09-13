Крымский журналист рассказал об угрозах со стороны делегации Украины в ОБСЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил, что во время конференции ОБСЕ в Варшаве украинская делегация угрожала ему санкциями и включением в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Трофимов принял участие в ежегодном совещание по вопросам человеческих измерений, на котором страны-участники ОБСЕ обмениваются мнениями и рекомендациями по таким глобальным направлениям, как свобода СМИ, свобода слова, свобода собраний и прочие. Он отправился в Польшу в составе приглашенных общественных организаций и вместе с российской делегацией дипломатов МИДа представлял интересы России.

В первый день конференции на пленарном заседании, посвященной свободе СМИ, по словам Трофимова, ему по требованию украинской делегации отключили микрофон прямо во время выступления.

"В соответствии с регламентом официальная делегация может заблокировать выступление общественника, хотя за многолетнюю историю были единичные случаи, когда такое бывало. По крайней мере, даже старожилы этих конференций, сами дипломаты, не помнят, когда участника, который уже взял слово, таким образом грубо прерывали", — рассказал РИА Новости Трофимов.

При этом Трофимов подчеркнул, что во второй день конференции ему удалось трижды выступить на площадке ОБСЕ, однако его предупредили, что не нужно представляться журналистом из Крыма.

"Каждое мое выступление было посвящено общественно-политической ситуации в Крыму и стало моим жестким оппонирующим ответом украинской делегации и делегациям тех стран, которые обливали грязью Крым и крымчан… После моего выступления глава украинской делегации сказал, что список санкций надо расширить и включить в него еще кое-кого, а затем ко мне подошел неизвестный человек и сказал, чтобы я искал себя на сайте "Миротворец", — подчеркнул собеседник агентства.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Трофимов отметил, что передал в аппарат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ открытое письмо в котором жестко раскритиковал позицию украинской стороны и сообщил обо всех поступивших угрозах.

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