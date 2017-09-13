Кадыров сообщил о возвращении двух чеченских детей из Ирака в Россию

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении двух чеченских детей из Ирака в Россию, уточнив, что их везет его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"Сегодня из Багдада рейсовым самолётом вылетели граждане России, уроженцы Чечни Хадижа Хусенова и Адлан Дакаев, которым восемь и девять лет", — написал Кадыров в Instagram.

Ранее глава Чечни выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

По словам Кадырова, "это финал огромной работы, по моему поручению проделанной рабочей группой во главе с Зиядом Сабсаби".