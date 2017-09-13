В Госдуму внесли законопроект о новой категории ветеранов ВОВ

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, организованных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О ветеранах". В соответствии с указами президента РФ Владимира Путина бывшие несовершеннолетние узники концлагерей наравне с ветеранами ВОВ награждаются юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, получают к юбилеям денежные выплаты, но до сих пор не признаны ветеранами войны, указывают авторы документа.

"Законодательная инициатива предлагает внести в Федеральный закон "О ветеранах" новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны: бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Документ также предоставляет данной новой категории право на получение второй государственной пенсии по инвалидности. Для этого поправки вносятся в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга отмечают, что расходы из федерального бюджета на реализацию предлагаемого законопроекта составят 5,3 миллиарда рублей в год.