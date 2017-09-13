В Госдуму внесли законопроект о новой категории ветеранов ВОВ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, организованных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
"Законодательная инициатива предлагает внести в Федеральный закон "О ветеранах" новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны: бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Документ также предоставляет данной новой категории право на получение второй государственной пенсии по инвалидности. Для этого поправки вносятся в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга отмечают, что расходы из федерального бюджета на реализацию предлагаемого законопроекта составят 5,3 миллиарда рублей в год.