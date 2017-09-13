Депутат поддержал идею уравнять МРОТ и прожиточный минимум

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал идею довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 января 2018 года, добавив, что сейчас удобнее всего это сделать, так как проект бюджета на три года еще не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин озвучил предложение повысить МРОТ с 1 января 2018 года с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их. После Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила уравнять показатели уже с 2018 года, Путин пообещал рассмотреть это предложение.

"Это можно только поддержать. Я уже не раз говорил, что для таких решений у нас должна проявляться политическая воля, тогда и Минфин средства изыщет. Это было продемонстрировано уже не раз", — заявил Нилов РИА Новости.

По его словам, это наиболее логично сделать именно сейчас, "так как бюджет еще не внесен, то есть там нужно учесть МРОТ в размере прожиточного минимума".