Депутат поддержал идею уравнять МРОТ и прожиточный минимум

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал идею довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 января 2018 года, добавив, что сейчас удобнее всего это сделать, так как проект бюджета на три года еще не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
"Это можно только поддержать. Я уже не раз говорил, что для таких решений у нас должна проявляться политическая воля, тогда и Минфин средства изыщет. Это было продемонстрировано уже не раз", — заявил Нилов РИА Новости.
По его словам, это наиболее логично сделать именно сейчас, "так как бюджет еще не внесен, то есть там нужно учесть МРОТ в размере прожиточного минимума".