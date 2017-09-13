Москва подписала соглашение о сотрудничестве с центром "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи будет создана площадка системы современных технологий "Умный город".

На встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус " в Сочи Собянин рассказал ребятам о системе современных технологий "Умный город" на примере образовательного проекта "Московская электронная школа". После познавательной лекции между правительством города Москвы и фондом "Талант и успех" было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Сириус" — удивительный центр, куда съезжаются талантливые ребята со всех городов России. Великолепные технологии, великолепная программа обучения создана. Самое главное — здесь дается мощный толчок для дальнейшего развития, стимул, чтобы быть успешным в этом современном и непростом мире. И Москва сделает все возможное для того, чтобы помочь "Сириусу" развиваться, тем более что и москвичи активно участвуют в этом процессе: около 2,5 тысяч москвичей приехали в "Сириус" для обучения. Мы подписываем соглашение о том, чтобы создать площадку "Умный город" на базе "Сириуса" и совместно развивать технологии электронной школы", — заявил во время подписания Собянин.

Данное соглашение, уточнили в пресс-службе правительства Москвы, предусматривает сотрудничество в области информатизации образования и других сфер, включая создание и использование информации, информационных систем и ресурсов, сервисов и программного обеспечения, формируемых сторонами. В рамках взаимодействия на базе "Сириуса" планируется провести выставку проектов и создание экспериментальных лабораторий "Умный город, также стороны намерены взаимодействовать в рамках проекта "Московская электронная школа" с возможностью создавать и обмениваться образовательным контентом.