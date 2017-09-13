Предложение о повышении МРОТ с 2018 года нужно просчитать, считают в СФ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предложение главы ФНПР Михаила Шмакова приравнять МРОТ с 2018 года к величине прожиточного минимума требует дополнительного экономического просчета, заявил РИА Новости в среду председатель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По мнению Шмакова, для реализации предложения профсоюзов потребуется 60 миллиардов рублей. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть это предложение. Ранее глава государства озвучил предложение повысить МРОТ с 1 января 2018 года до 85% от величины прожиточного минимума и не позднее 2019 года уравнять их.

"Сумма в 60 миллиардов рублей кажется небольшой по сравнению с общими параметрами федерального бюджета", — сказал Рязанский. Но когда рассматриваются другие социальные статьи бюджета, получается, что "на счету каждый миллиард, десятки миллионов", пояснил сенатор.

Он отметил, что средства необходимы для поддержки льготных категорий граждан, организации отдыха детей, реализации программ по ВИЧ, на бюджетное кредитование регионов.

"Денег никогда не бывает с запасом. Предложение ФНПР требует экономического просчета", — отметил законодатель.

По мнению главы комитета, если экономика позволит, то, конечно, лучше сделать это раньше — повысить МРОТ. Однако пока остается предложение, озвученное президентом — о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 2019 года, добавил он.

Парламентарий также уточнил, что нужно просчитать последствия предложения для малого бизнеса, чтобы повышение МРОТ не привело к разорению малых предприятий, поскольку ряд платежей для них рассчитывается в МРОТ.