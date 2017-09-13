В Минтруде предложили меры оценки эффективности федеральных министерств

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Эффективность федеральных министерств оценят исходя из качества оказания ими социальных услуг, заявила заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова.

В Общественной палате Российской Федерации прошло "нулевое чтение" проекта федерального закона о совершенствовании проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.

"Усиливается роль качества оказания социальных услуг в отношении органов власти и руководителей организаций при оценке их деятельности. Планируется, что руководитель региона будет ежегодно представлять публичный отчет перед законодательным органом власти с указанием мер по устранению выявленных недостатков", – цитирует пресс-служба слова Ельцовой.

Замминистра добавила, что "при анализе эффективности федеральных министерств будут также учитываться результаты независимой оценки качества".

Ельцова напомнила, что в системе независимой оценки качества социальных услуг участвует порядка 136 тысяч организаций социальной сферы.

Она рассказала и о других ключевых изменениях, предусмотренных законопроектом. Во-первых, они касаются функций и задач общественных палат на федеральном и региональном уровнях. Так, общественные советы, которые занимаются независимой оценкой, будут формироваться не органами власти, как это сейчас предусмотрено, а соответствующими общественными палатами.

Одним из нововведений законопроекта, по словам Ельцовой, также является уточнение статуса оператора по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы. Операторами не могут являться государственные и муниципальные организации, а также негосударственные организации, в отношении которых проводится независимая оценка качества.

По словам замминистра, уточняются функции и задачи на различных уровнях управления: федеральные органы власти будут создавать условия для проведения независимой оценки в подведомственных организациях, а также в организациях, оказывающих услуги населению за государственный счет.

На региональном уровне органы исполнительной власти субъекта будут обеспечивать проведение независимой оценки в организациях регионального и муниципального значения. За муниципальными органами власти предлагается закрепить функцию контроля за проведением независимой оценки.