Депутат Лебедев пообещал девочке без рук установить пандус у ее подъезда

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который некорректно высказался в адрес девочки-инвалида без рук, заявил, что встретится с мамой ребенка в пятницу, чтобы поговорить и помочь по ее просьбе установить пандус возле подъезда – если будет нужно, то за свой счет.
"Мы уже связались с мамой этой девочки. В пятницу она придет ко мне в кабинет, мы с ней встретимся и с помощью всех ресурсов, которыми обладает фракция и депутаты, через московское представительство решим вопрос срочной установки пандуса в подъезде, где она живет. Считайте, что он уже стоит", — заявил Лебедев РИА Новости.
По его словам, даже если московское правительство откажется по каким-то причинам устанавливать пандус, "я это сделаю за свой счет".
При этом заместитель председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, директор некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова ранее заявила, что высказывание зампреда Госдумы о детях-инвалидах возмутительно, этот случай должен быть рассмотрен на думской комиссии по этике и ему должна быть дана публичная оценка.