Депутат Лебедев пообещал девочке без рук установить пандус у ее подъезда

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который некорректно высказался в адрес девочки-инвалида без рук, заявил, что встретится с мамой ребенка в пятницу, чтобы поговорить и помочь по ее просьбе установить пандус возле подъезда – если будет нужно, то за свой счет.

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". После мама девочки прокомментировала данное высказывание, отметив, что ее больше беспокоят не слова политика, а то, что возле ее подъезда никак не могут установить пандус для колясок.

"Мы уже связались с мамой этой девочки. В пятницу она придет ко мне в кабинет, мы с ней встретимся и с помощью всех ресурсов, которыми обладает фракция и депутаты, через московское представительство решим вопрос срочной установки пандуса в подъезде, где она живет. Считайте, что он уже стоит", — заявил Лебедев РИА Новости.

По его словам, даже если московское правительство откажется по каким-то причинам устанавливать пандус, "я это сделаю за свой счет".

"Мама стала заложницей этой ситуации, она придет ко мне, и мы поговорим: но в любом случае я ее никаким образом не хотел обидеть или задеть", — добавил депутат.

При этом заместитель председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, директор некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова ранее заявила, что высказывание зампреда Госдумы о детях-инвалидах возмутительно, этот случай должен быть рассмотрен на думской комиссии по этике и ему должна быть дана публичная оценка.